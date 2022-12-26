Kömbe tarifi: Ev yapımı kömbe yumuşacık, ağızda dağılan köy usulü kömbe tarifi! Malatya, Sivas, Hatay kömbe tarifi

Kömbenin yumuşak olması için ne yapmalı?

Kullanacağınız sütün ılık olması mayanızın daha kolay aktifleşmesini sağlayacaktır. Unu kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakmalısınız. Dilerseniz peynirli maydanozlu harç koymadan sade olarak da pişirebilirsiniz.

Kömbe ( Sivas ) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru:

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

Yarım paket yaş maya (yada 1 tatlı k kuru maya)

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Aldığı kadar un

İç harcı:

250 gr dana kıyma

1 adet soğan

3 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek k biber salçası

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pulbiber

Kömbe ( Sivas ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hamuru 2 ye bölelim. Bir parçayı elimizle tepsi büyüklüğünde açıp sıvı yağ gezdirelim ve 4 e katlayalım, diğer hamuru da bu şekilde yapıp dinlenmesi için kenara alalım.

İç harcımız için teflon tavaya yağsız kıymamızı alıp üzerine zeytinyağı gezdirelim. Kıymamız rengini değiştirince üzerine doğranan soğan ve biberimizi katalım. 5 dk kavurup salça ve sarımsağımızı katalım. 5 dk daha kavurup küp küp doğranan domateslerimizi ekleyelim. Baharatları katıp domatesler ölene kadar pişirelim. İç harcımızı ılıması için kenara bırakalım.

Hamurumuzun birini elimizle yada merdanemizle tepsi büyüklüğünde açalım. Tepsimizi yaglayıp, üzerine kıymalı harcımızı dökelim. Ben bu tarifimde kıymalı harcın üzerine kaşar peyniri de ekledim, evinizde varsa ekleyin(harika oluyor). Hamurumuzun diğerini de ilki gibi açıp, harcın üzerini örtelim. Üzerine yumurtanın sarısını sürelim, susam ve mavihaşhaş serptim ben. Sonra bıçakla dilimleyelim. 200 derecede pişirelim. Afiyet olsun

Hatay Kömbesi Nedir?

Hatay'ın o meşhur, ağızda dağılan, bayramlarında ya da özel günlerinde fırınlarda tepsi tepsi pişen, uzun süre bayatlamayan enfes kurabiyesi kömbe... Antakya kömbesi ya da kömbe kurabiye olarak da biliniyor. İçerisindeki baharatların muhteşem uyumu ile yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor, yedikçe de yedirtiyor.

Meşhur Antakya Kömbesi Tarifi İçin Malzemeler

150 gram eritilmiş tereyağı veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kömbe baharatı (olmayanlar için not yazdım)

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi (orijinal de şart değil ama çok yakışıyor)

3-4 su bardağı un

Susam

Kömbe kalıbı (şart değil)

Su bardağı ölçüm 200 ml’lik

Çay bardağı ölçüm 100 ml’lik

Meşhur Antakya Kömbesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tereyağını eritip, soğuması için bir yoğurma kabına alıyoruz.

İçine sıvı yağını ve sütü döküp karıştırıyoruz.

Ardından şekeri ve hazır aldığınız kömbe baharatını veya malzeme listesindeki karışımdan ilave edip, iyice karıştırıyoruz.

Vanilya ekliyoruz.

Karışımın içine önce bir su bardağı un ile birlikte kabartma tozunu ekliyoruz.

Ardından yavaş yavaş un ilave ederek, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz (3,5 su bardağı ilave edildi).

İyice yoğrulan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, elimizde yuvarlıyoruz.

Kenarda beklettiğimiz susamlı kasenin içine batırıp, sonra da kömbe kalıbının içi dolacak şekilde bastırıyoruz.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize kalıbı ters çevirip ayırıyoruz. Bazen hamur hemen çıkmayabilir. Yavaşça tepsiye vurarak düşmesini sağlayabilirsiniz. Eğer kömbe kalıbınız yoksa, elinizde yuvarladıktan sonra hafifçe üzerlerine bastırarak şekil verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkan kurabiyeleri, iyice soğuttuktan sonra kavanozlarda saklıyoruz. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra yumuşak bir kıvamda olup, soğuduktan sonra sertleşiyor.

Etli Kömbe ( Malatya Usulü) Tarifi İçin Malzemeler

hamuru için:

1 kg un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

aldığı kadar su

iç harcı için:

yarım paket (125gram) margarin

3 adet orta boy patates

300 gram yarım yağlı kıyma

3 yemek kaşığı un

2 çay kaşığı tuz

üzeri için:

1 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Etli Kömbe ( Malatya Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Malatya yöresinin meşhur kömbesi mutlaka deneyin bağımlısı olacaksınız.

Öncelikle hamur yoğrulur. unun içine yağ tuz ve süt eklenir.

Ara ara kontrollü su eklenerek kulak memesi yumuşaklığında hamur yoğrulur.

Hamur dinlenirken patatesler çok küçük küpler şeklinde doğranır.

Kıymaya tuz eklenip yoğrulur. Hamur iki parçaya ayrılır.

Yarısı arada un serperek büyük boy fırın tepsisi ebatında açılır ve margarinle yağlanmış tepsiye serilir.

Hamuru serdikten sonra kıyma küçük küçük parçalar şeklinde hamurun üzerine yayılır.

Kıymanın üstüne patatesler eşit şekilde yayılır.

Margarin dilimlenerek patateslerin üzerine yerleştirilir. Üzerine un serpiştirilir.

Hamurun kalan yarısı da tepsi boyutunda açılıp üste serilir.

Hamur kenarlardan içe doğru çok az katlanır.

Yumurta yoğurtla beraber çırpılır ve kömbenin üstüne sürülür.

Parmakla iki tane oyuk açılarak önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından alınca üstüne su serpiştirip başka bir tepsi kapatılır. Afiyet bal şeker olsun.

Not: İç harcı sade kıymalı veya kavurmalı şekilde de hazırlayabilirsiniz patates yumuşaklık veriyor.