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Ekonomi Komandolarımız taşınıyor
Ekonomi

Komandolarımız taşınıyor

Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığı Köşk Kışla, Kayseri’den erzak ve ekmek alarak 21’inci Mühimmat Bölük Komutanlığı Gesi/Kayseri’ye taşınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:37:00 -
Komandolarımız taşınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; hizmet alımı  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale, 29.11.2022 tarih ve saat 11:00’de 1’inci Komd.Tug. İhale Komisyon Başkanlığı ( Talas bulvarı 38055 Melikgazi/KAYSERİ)’de yapılacak. İş 01.11.2023 tarihinde başlanacak ve 31.12.2023 tarihinde bitirilecek.

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