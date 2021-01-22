Komandolar, Ordu'daki yayla evlerini kontrol etti
Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.
Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, teröristlere karşı operasyonlarını devam ettiriyor.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ordu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolarımız, terör örgütü mensuplarının konaklama/barınma ihtimaline karşı yayla evlerinin kontrolünü gerçekleştirdiler." ifadeleri kullanıldı.