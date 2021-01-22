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Gündem Komandolar, Ordu'daki yayla evlerini kontrol etti
Gündem

Komandolar, Ordu'daki yayla evlerini kontrol etti

Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, teröristlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:15:00 -
Komandolar, Ordu'daki yayla evlerini kontrol etti

Ordu'nun yaylalarında jandarma komandoları, teröristlere karşı operasyonlarını devam ettiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ordu Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli jandarma komandolarımız, terör örgütü mensuplarının konaklama/barınma ihtimaline karşı yayla evlerinin kontrolünü gerçekleştirdiler." ifadeleri kullanıldı.

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