  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Aktüel Komandolar kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
Aktüel

Komandolar kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

Erzurum Jandarma Komutanlığına bağlı komandolardan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına karşı zorlu eğitimlerle hazırlık yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:41:00 -
Komandolar kışın yaşanabilecek kayıp vakalarına zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

Özel silah, teçhizatlarla üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlara da katılan komandolar, kışın buz kırılması sonucu suda kaybolma ve çığ düşmesi gibi yaşanabilecek vakalara müdahale için özel eğitimden geçiriliyor.

SAK timleri, dondurucu soğukta, zorlu arazi ve hava koşullarına karşı “daima hazır” olmak için düzenli olarak yaptıkları tatbikatlar kapsamında, bu kez Palandöken Dağı eteklerindeki 2700 rakımda bulunan, buzla kaplı, 22 metre derinliğindeki gölete dalış yaptı.

Senaryo gereği, buzlu gölette kayakçıyı aradılar

Senaryo kapsamında bir turistin kayak yaparken buz tutan zeminden gölete düştüğü ihbarını alan jandarma, kısa sürede olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra durumu SAK timlerine bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıçlar, turiste ulaşmak için ilk olarak buzla kaplı gölde keşif yaptı ve kayakçının düştüğü alanda güvenlik çemberi oluşturdu.
Olası bir durumda acil giriş ve çıkış yapabilecekleri noktalar oluşturmak için kazma ve kürekle geniş halka şeklinde buzu kıran timler, eşleştikleri arkadaşlarıyla ikişerli halde farklı bölgelerden yüzeyi buzla kaplı gölete daldı.

Su altında yaklaşık 41 metrekarelik alanda yaklaşık 20 dakika boyunca arama-tarama yapan dalgıçlar, senaryo gereği zeminde buldukları cesedi yüzeye çıkardı.
Timlerin dondurucu soğukta başarıyla tamamladığı tatbikat, gerçeği aratmadı. SAK komandoları, “Eskimo usulü” balık avcılığının yaygın yapıldığı Doğu Anadolu’da buz kırılması sonucu yaşanabilecek kayıp vakalarına en hızlı şekilde ulaşmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23