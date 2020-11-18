Kolundaki alçıda getirdiği bombayı yakalanmasa istanbul’da patlatacaktı

PKK/KCK terör örgütünün Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı istihbaratını değerlendiren ekipler, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Özel çanta polisi bile şaşırtı



Teröristin yanında bulunan sırt çantası terör polisini bile şaşırttı. Özel olarak yapılmış çantanın gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi. Suriyeli teröristin hedefinin ise İstanbul olduğu, ifadesinde “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.