  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kolundaki alçıda getirdiği bombayı yakalanmasa istanbul’da patlatacaktı
Gündem

Kolundaki alçıda getirdiği bombayı yakalanmasa istanbul’da patlatacaktı

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı çalışma sonucu teröristlerin hain planını önledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:33:00 -
Kolundaki alçıda getirdiği bombayı yakalanmasa istanbul’da patlatacaktı

PKK/KCK terör örgütünün Suriye sınırından illegal yollardan Türkiye'ye geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylem yapacağı istihbaratını değerlendiren ekipler, mülteci aileler arasına sızmış, Suriyeli bir kişiden şüphelendi. Yakalanan bu kişinin üzerinde yapılan aramada koluna sarılı alçının içerisinde patlayıcı madde ve sırt çantasında şampuan kutusu içerisine gizlenmiş patlayıcı madde ve gizli bölmelerde eylem yapmaya hazır olarak dizayn edilmiş zaman ayarlı ateşleme fünyesi tespit edildi. Toplam 1 kilo 970 gram ağırlığındaki patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği muhafaza altına alınırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel çanta polisi bile şaşırtı

Teröristin yanında bulunan sırt çantası terör polisini bile şaşırttı. Özel olarak yapılmış çantanın gizli ve özel bölmelere ayrılmış olduğu, her bölmeye patlayıcı yerleştirildiği ayrıca zaman ayarlı bomba düzeneğinin de bu çantanın özel bölmesinde bulunduğu öğrenildi. Suriyeli teröristin hedefinin ise İstanbul olduğu, ifadesinde “Yakalanmasaydım bombaları İstanbul’a götürüyordum” dediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "bütün ülkeye yayıldı deyip duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vakaları ve aşıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gib..
Putin çok net konuştu: Bu intihar olur
Dünya

Putin çok net konuştu: Bu intihar olur

Rossiya devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'da iktidara gelebilecek yeni bir yönetimi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay