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Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

Aydın'da geçirdiği kaza sonucu koluna atılan dikişlerin enfeksiyon kapması yüzünden kolundaki derisi alınan Yasin Altun isimli vatandaş, tekrar sağlığına kavuşup çalışmak istiyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

Aydın’da 4 yıl önce merdivenlerden düşüp yaralanan Yasin Altun’un koluna atılan 3 dikiş hayatını kararttı. Enfeksiyon kapan kolundaki derisi alınan Altun, ne çalışabiliyor ne de normal bir hayat yaşayabiliyor.

Yeniasır gazetesinden Mert Alpdündar'ın haberine göre, Aydın'da 2015 yılında kasap dükkanında çalışırken taşıdığı etle birlikte merdivenlerden düşen Yasin Altun'un kaldırıldığı hastanede koluna üç dikiş atıldı. Kolundaki ağrılar dinmeyen Altun başka bir hastanenin acil servisine başvurduğunda yaranın enfeksiyon kapmasından kaynaklı olarak kolundaki kas dokusu alınmak zorunda olduğunu öğrendi.

Taburcu edildi

Kasap dükkanında çalışan evli Yasin Altun, Eylül 2015'te Kurban Bayramı'nın ikinci günü dükkana gelen etleri bir kat aşağıda bulunan soğuk hava deposuna taşımaya başladı. Yerlerdeki kan a basarak taşıdığı 70 kiloluk etle birlikte merdivenlerden düşen Altun, yarı baygın halde Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada koluna dikiş atılan Altun polikinlikte tedavi görmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.

Ağrıları dinmedi

Ertesi gün ağrıları dinmeyen Altun tekrardan acil servise başvurdu. Burada ağrı kesici yapılan Altun evine gönderildi. Bir gün sonra hastanenin plastik cerrahi, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi polikliniklerine başvurdu. Daha sonra ağrıları dayanılamaz hale gelen Altun, hastane değişikliği yaparak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne başvurdu. ADÜ'de dikişlerinin sökülmesine karar verilen Altun'un çekilen tomogrofisi sonucunda vücudunun yüzde 70'inin iltihap topladığı belirlenerek acil ameliyata alındı. Sol kol bileğinden koltuk altına kadar olan kas dokusu alındı. Yaklaşık olarak 5 ay boyunca yataktan kalkamayan Altun, bu süreçte 3 kez de ameliyat geçirdi.

Yaşadığı süreci kimsenin yaşamamasını istediğini ifade eden Altun, "Kolumu görenler beni işe almak istemiyorlar. 4 senedir doğru düzgün bir yerde çalışamıyorum. Yaz kış uzun kollu kıyafet giymek zorunda kalıyorum. Çünkü güneş gördüğü anda deri kendi kendine kabuk bağlamaya başlıyor. İyileşme süreci ise acı verici oluyor. Ailemin yardımı olmasa kesinlikle geçinemem. Sadece düzgün bir işim olmasını ve evimi geçindirmeyi istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:00
  1. Aydın
  2. Ağrı
  3. Yasin Altun
  4. yaralanma
  5. korkunç olay
  6. kolundaki deriyi aldılar
  7. sağlık skandalı
  8. enfeksiyon
  9. çaresiz adam

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