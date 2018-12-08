Koltuk temizliği nasıl yapılmalı?

Hiçbirimiz çok beğenerek aldığımız koltukların meyve suyuna ya da başka bir lekeye kurban gitmesini istemeyiz.



Öncelikle döşemelerinizi düzenli aralıklarla elektrik süpürgesi ile temizlemeyi ihmal etmeyin. Neredeyse tüm elektrik süpürgelerinde bulunan uygun aparatlar yardımıyla, minderlere, kıyı kuytu kısımlara ve döşemelerinizin kıvrımlarına ulaşabilir, zorlanmadan toz ve döküntüden temizleyebilirsiniz.

Koltuk minderlerinizi birkaç haftada bir yerlerinden çıkartarak kontrol etmekte fayda var. Aklınızda bulunsun minderleri daha yakından kontrol ederek aşınma ve yıpranma etkilerini daha yakından izleyebilme imkanına sahip olursunuz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da minder kılıflarınızın yıkanabilir olup olmadığıdır.

Eğer döşemeniz leke ya da boya olduysa ancak bu leke oldukça ufaksa ve kumaşın üzerinde “W” işareti yer alıyorsa, lekeyi temizletmek için hemen kuru temizlemeye göndermek zorunda değilsiniz. Bu lekeyi kendi imkanlarınızla da çıkarmanız mümkün demektir. Mesela bolca köpürtülmüş arap sabunuyla.. Ancak toptan temizlemeye girişmeden önce küçük bir alanda deneme yapmayı dikkatten kaçırmayın. Aldığınız sonuç isteğiniz doğrultusunda olumlu ise işleme devam edebilirsiniz.

Örtü lekeleri için ön işlem

Birçok kişi koltuklarının kumaşını lekelere ve yıpranmalara karşı korumak için örtü kullanır. Bu durumda örtüler, özellikle kol ve arka kısımları, birçok lekelenmeye maruz kalır. Örtülerin neredeyse hepsi yıkanabilir olduğundan çamaşır makinesinde temizlenebilir ancak yıkamadan önce bir ön işlem uygulanması gerekebilir.

Ön işlem uygulanması gerekiyorsa yarım fincan sıvı çamaşır deterjanı ile bir fincan suyu bir el mikseri ile köpük yoğunluğuna ulaşana kadar çırpın. Elde ettiğiniz köpüğü kirli bölgelere yayarak yumuşak bir şekilde sürün. Kirin çıktığını görmeye başladığınızda yüzey üzerindeki köpüğü bir spatula yardımıyla kazıyın.

Profesyonel döşeme temizliği

Birçok durumda kötü leke, iz ve yerleşmiş kirleri çıkarabilmek için profesyonel yardım almak gerekir. Genellikle önerilen metodlar buharlı temizleme, kuru temizleme ve kuru köpükle temizlemedir.

Kumaşınızın üzerindeki bakım sembolü “W” olduğu takdirde size arap sabunu köpüğünden başka tavsiye edebileceğimiz ve evde kendi başınıza hazırlayabileceğiniz bir tarif: Bir çay kaşığı beyazlatıcı içermeyen deterjanı bir fincan ılık suya ekleyin. Bir başka kasede de bir yemek kaşığı amonyak ile yarım fincan suyu karıştırın. Ön testi uyguladıktan sonra hazırlamış olduğunuz bu solüsyonları dönüşümlü olarak lekenin üzerine hafifçe sürün. Her adımdan sonra yanınızda bulundurduğunuz temiz ve hafif nemli sünger ile lekeyi silin. Lekeyi çıkardıktan sonra temiz suyla ıslatılmış süngeriniz ile son defa silip kurumaya bırakın.