Koltuk lekelerinden kurtulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı?

Evlerimizde en çok kullandığımız eşyaların başında koltuklar geliyor. Koltukların temizliği ise en çok ihmal edilen şeyler arasında. Özellikle evde küçük çocuklar var ise koltuklarındaki leke çeşitliliği daha fazladır. Bu lekelerden kurtulmak ise son derece güçtür. Sonuç olarak koltuktaki lekeleri silmek için güçlü kol kaslarına ihtiyaç var. İşte, kol kaslarınızı fazla hırpalamanızın önüne geçecek bir ipucunu sizlerle paylaşıyoruz.

İşte, ev yapımı koltuk lekesi çıkarma spreyi

Malzemeler:

Yarım su bardağı cadı fındığı ya da bir diğer ismiyle witch hazel yağı

Yarım su bardağı aloe vera yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

10 damla adaçayı yağı

Tüm malzemeleri bir sprey şişesine alıp güzelce çalkalayın. Arzu ettiğiniz zaman bu karışımı hazırlayıp koltukların üzerine sıkabilirsiniz. Hazırladığınız spreyi koltuklara ve halılara sıkıp en az yarım saat bekleyin. Ardından lekeli bölgeyi bir bez yardımıyla temizleyin.