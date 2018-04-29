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Koltuğuna yapışan KK'dan ilginç çıkış: Başbakan koltuğu bırakmalı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik gündemi çerçevesinde yaşananları "komedi" olarak tanımladı ve Başbakan Binali Yıldırım'a istifa çağrısı yaptı

29 Nisan 2018 Pazar 14:14
Koltuğuna yapışan KK'dan ilginç çıkış: Başbakan koltuğu bırakmalı

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin ardından gündeme gelen bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili bir yorum da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Birisi kalkıp bunu söylediği anda Başbakan'ın koltuğunu bırakması gerekiyor. Diyecek ki, 'Benim sözüm benim partimin sözcüsüne bile geçmiyor. O beni yalanlıyor, kimse ona dokunamıyor ama ben havada kalıyorum.' İstifa etmesi gerekiyor ama etmiyor. Ne için? O oraya halkın iradesiyle gelmedi, sarayın iradesiyle geldi" dedi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:14
  1. Binali Yıldırım
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

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