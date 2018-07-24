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Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan kritik ziyaret

24 Haziran seçimlerinde alınan hezimetin ardından koltuğu sallanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.

24 Temmuz 2018 Salı 18:25
Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan kritik ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek

Kurultay çağrılarını duymazdan gelerek koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun  Binali Yıldırım ile tutuklu bulunan CHP milletvekili  Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşeceği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 18:25
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