Koltuğu sallanan Kılıçdaroğlu'ndan kritik ziyaret
24 Haziran seçimlerinde alınan hezimetin ardından koltuğu sallanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.24 Temmuz 2018 Salı 18:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek
Kurultay çağrılarını duymazdan gelerek koltuğa yapışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Binali Yıldırım ile tutuklu bulunan CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumunu görüşeceği bildirildi.
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