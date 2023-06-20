Koltuğu kapınca dükkanı kapatan Sarıgül'den Abdüllatif Şener'e şaka gibi 'ihanet' göndermesi

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimlerin iki turunda da partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söylemişti. Şener, partiden kendisine gelen tepkiler sonrası dün akşam saatlerinde söylem değiştirerek, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını belirtti. "Bu kadar gürültü beklemiyordum" diyen Şener, "Kamikaze saldırı yapıyorlar, benim üzerimden konuşanlar kendi siyasi hareketlerine zarar veriyor." diye konuştu.

CHP'li Sarıgül'den Abdüllatif Şener'e: Omurgasız zikzakçı

Geçtiğimiz yıllarda CHP'den ayrılıp Türkiye Değişim Partisi'ni kuran ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine sert ifadeler kullandı.

Şener'i 'omurgasız' olarak niteleyen Sarıgül, "Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur." dedi.

Sarıgül'ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar, siyasete ve demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adımlara, verdikleri karara dikkat etmeleri lazım. Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur."

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