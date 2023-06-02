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Siyaset Koltuğa yapışmayı seviyor! TBMM'de Kılıçdaroğlu'ndan büyük saygısızlık
Siyaset

Koltuğa yapışmayı seviyor! TBMM'de Kılıçdaroğlu'ndan büyük saygısızlık

Yeniakit Publisher
2023-06-02 19:25:00 - 2023-06-02 19:25:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 12. kez seçim kaybettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ayağa kalkmayarak milletin iradesine saygısızlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla TBMM'de 28. dönem başladı. 

TBMM Geçici Başkanlığı'nı gerçekleştiren Devlet Bahçeli, açılış konuşması ile vekillere hitap etti. Bu anları saygı duruşu ve İstiklal Marşı takip ederken, milletvekilleri yemin etmeye başladı.

Kılıçdaroğlu'ndan milletin iradesine saygısızlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip etti. Milletin iradesiyle seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişiyle TBMM'de herkes ayağa kalkarken Kılıçdaroğlu'nun saygısızlığı ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı olduğu için parti sıralarındaki koltuğunu da kaybeden Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlık koltuğuna yapıştığı gibi TBMM'de oturduğu koltuğa da yapışıp yerinden kalkmadı.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise ayakta olduğu fark edildi.
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