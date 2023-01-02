Kolpacı yazar Murat Ağırel'le ilgili flaş gelişme

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde sürekli yalan ve iftira içerikli haber/yazılara imza atan Murat Ağırel, gazetesinden ayrıldığını duyurdu. Ağırel, giderayak yalakalık yapmayı da ihmal etmediği veda yazısında şunları kaydetti:

"Bugün veda zamanı…

(...) Yeniçağ gazetesi ile olan hikayemize burada bir virgül koyuyoruz.

Nokta değil çünkü yine yollarımız kesişecek.

(...) En başta Yeniçağ gazetesi sahibi değerli ağabeyim Ahmet Çelik'e teşekkür ederim.

Yeni yılda yeni bir yoldan yazılarımızı yine siz değerli okuyuculara duyurmaya, okutmaya, bir kuruşun bile hesabını sormaya devam edeceğiz.

Burada çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam edeceğim. (...)"