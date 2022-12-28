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Medya Kolpacı Rahmi Turan böyle duyurdu! Bakalım bu defa tutacak mı?
Medya

Kolpacı Rahmi Turan böyle duyurdu! Bakalım bu defa tutacak mı?

Ne yazıp söylese tam tersi çıkan Rahmi Turan, bu defa da Hüsamettin Cindoruk’a göre altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:23:00 -
Kolpacı Rahmi Turan böyle duyurdu! Bakalım bu defa tutacak mı?

Ne yazıp söylese tam tersi çıkan Rahmi Turan, bu defa da Hüsamettin Cindoruk’a göre altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu köşesine taşıdı. 

Turan, "Cindoruk’a göre aday Kılıçdaroğlu" başlıklı Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar “Adayınız kim? Açıklayın!” diye yırtınıyor ama “Altılı Masa” sakin ve soğukkanlı… Tahriklere uymuyor… Bu nedenle cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamadı.

Gelişmeler (büyük bir sürpriz olmazsa)  Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını gösteriyor.

Bu konuda her kafadan bir ses çıkıyor.

Düğüm yeni yılın ilk günlerinde çözülecek!

Kılıçdaroğlu'nu adaylığa uygun bulanlar da var,

“Kazanamaz” diyerek karşı çıkanlar da var.

Ben şahsen uygun bulanlardanım…

Neye dayanarak “Kazanamaz” diye sallıyorlar, belli değil…

★★★

Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin en deneyimli siyasetçilerinden biri… 89 yaşında ve hâlâ politikanın içinde…

Siyaset hayatı boyunca halkın nabzını iyi tutan Hüsamettin Cindoruk, “Altılı Masa”nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda ne diyor?

Onun fikirlerinde her zaman önem verdiğim için görüşünü aynen naklediyorum. Diyor ki:

“Aday bellidir. Kılıçdaroğlu ‘Vizyon Belgesi' ile adaylığını ilan etti.

Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu çok düzgün mücadele ediyor.

Beğeniyor ve saygı duyuyorum.

Tek başına da kalsa mücadele edecektir.

Ben eski yıllarda CHP ile kavga etmiş biri olarak bugün CHP'nin mücadelesini saygıyla karşılıyorum.

Bugün CHP benim de partimdir.

Ciddi işler yapıyorlar.

Örgütlü siyaset sonuç alır." (...)"

 

 

 

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Yorumlar

m.n.

ABD ne Kılıçdaroğlu, ne de İmamoğlu riskini alıp Türkiye'nin kontrolü için bir 5 yıl daha beklemek istemez. Seçime 1,5-2 ay kala adı hiç siyaset sahnesinde duyulmamış bir akademisyeni çıkarıp aday yaparlar.

bunakların muhabbeti

bir bunak diğer bunağa gel iki bunak bizim kıç peçetesinde bir birimizin kıçını silelim demiş
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