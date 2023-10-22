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Dünya Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
Dünya

Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 06:48:00 -
Kolombiya'nın orta kesiminde 18 asker silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Kolombiya'nın orta bölgesinde arazi tarama faaliyetleri yürüten 18 askerin kaçırıldığı bildirildi.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jorge köyünde görev yapan askerler, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin sağ salim kurtarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Güvenlik güçlerine yönelik sözlü ve fiziksel bir saldırı gerçekleştirildikten sonra 18 asker zorla alıkonuldu." ifadesine yer verildi.

Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, personelin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bölgede silahlı grupların varlığı nedeniyle ordu mensuplarına yönelik yer yer saldırıların yapıldığı biliniyor.
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