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Dünya Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı
Dünya

Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-23 14:20:00 -
Kolombiya'nın 18 askeri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı

Kolombiya'nın orta bölgesinde arazi tarama faaliyetleri yürüten 18 asker kaçırıldı.

Kolombiya'nın orta bölgesinde arazi tarama faaliyetleri yürüten 18 asker kaçırıldı.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jorge köyünde görev yapan askerler, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, askerlerin sağ salim kurtarılması için çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "Güvenlik güçlerine yönelik sözlü ve fiziksel bir saldırı gerçekleştirildikten sonra 18 asker zorla alıkonuldu." ifadesine yer verildi.

Askerlerin kurtarılması için bölgeye takviye birliklerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, personelin sağlıklı şekilde teslim edilmesi için toplum liderleriyle görüşme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
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