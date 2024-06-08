Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenleyerek sivilleri katleden İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katletmesini dünyanın bir bölümü tarafından sadece seyredilirken, bir bölümü de bu soykırıma tepki göstermeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro bugün İsrail'e yönelik yeni bir tedbir açıkladı. Petro yaptığı açıklamada, "Soykırım durana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız" dedi.

Hükümet verilerine göre dünyanın beşinci büyük kömür üreticisi olan Kolombiya, geçen yıl 3 milyon tonu İsrail'e olmak üzere toplam 56,7 milyon metrik ton kömürü yurtdışına göndermişti.

Kolombiya, nisan ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olmak için başvurmuştu. Geçtiğimiz ay ise Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çatışma nedeniyle İsrail ile bağlarını koparacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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