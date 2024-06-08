  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cem Küçük sonunda çılgına döndü: Emekli maaşlarına yapılacak zamma göz diktiler

Kahpe İsrail Gazze'de yine katliam yaptı! 'Müslümanlar sustuğu sürece devam edecek'

Olacak iş değil: Ali Koç ve yönetimi ibra edildi: Borç milyon eurolarda…

Ali Koç’un seçtiği ismi tanıyalım! Zihninde Demirtaş duvarında Mustafa Kemal

Tarım Kredi'den büyük bayram indirimi

Tarihi anlaşma imzalandı Altınları çıkarmak için Türkiye'yi çağırdılar

Ali Koç cephesinden Aziz Yıldırım’a şike suçlaması

Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu! Türkiye'den 3 stat listeye girdi: İşte dünyanın en iyileri

Aziz Yıldırım vazgeçmiyor! "Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Pazartesi yüzde 40'tan yüzde 30'a inecek
Dünya Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!
Dünya

Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 21:11:00 -
Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze Şeridi'nde sivilleri katleden İsrail'e tepki olarak kömür ihracatını askıya alacaklarını ilan etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenleyerek sivilleri katleden İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde binlerce sivili katletmesini dünyanın bir bölümü tarafından sadece seyredilirken, bir bölümü de bu soykırıma tepki göstermeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro bugün İsrail'e yönelik yeni bir tedbir açıkladı. Petro yaptığı açıklamada, "Soykırım durana kadar İsrail'e kömür ihracatını askıya alacağız" dedi.

Hükümet verilerine göre dünyanın beşinci büyük kömür üreticisi olan Kolombiya, geçen yıl 3 milyon tonu İsrail'e olmak üzere toplam 56,7 milyon metrik ton kömürü yurtdışına göndermişti.

Kolombiya, nisan ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Gazze Şeridi'nde soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya müdahil olmak için başvurmuştu. Geçtiğimiz ay ise Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, çatışma nedeniyle İsrail ile bağlarını koparacağını bildirmişti.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu
Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu

Dünya

Kolombiya, tüm Arjantinli diplomatların sınır dışı edileceğini duyurdu

Kolombiya'da gazeteciye saldırı! Hayatını kaybetti
Kolombiya'da gazeteciye saldırı! Hayatını kaybetti

Dünya

Kolombiya'da gazeteciye saldırı! Hayatını kaybetti

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e ve Semana dergisi yazarına tepki! 'Sen bunu hiç yaptın mı?'
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e ve Semana dergisi yazarına tepki! 'Sen bunu hiç yaptın mı?'

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e ve Semana dergisi yazarına tepki! 'Sen bunu hiç yaptın mı?'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı

Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Gündem

Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı
Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı

Gündem

Brezilya, Venezuela, Bolivya, Küba ve Kolombiya'dan İran'a taziye mesajı

Kolombiya'da bombalı saldırı!
Kolombiya'da bombalı saldırı!

Dünya

Kolombiya'da bombalı saldırı!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı verdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı verdi

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması talimatı verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! "Çocuk katilleri"
Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı İsrail'e tepki gösterdi! “Çocuk katilleri”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23