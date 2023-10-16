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Dünya Kolombiya'dan İsrail''e Filistin şoku! Ülkeden kovdu
Dünya

Kolombiya'dan İsrail''e Filistin şoku! Ülkeden kovdu

Yeniakit Publisher
2023-10-16 23:40:00 - 2023-10-16 23:42:35
Kolombiya'dan İsrail''e Filistin şoku! Ülkeden kovdu

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan'ın Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, “En azından özür dile ve ülkeyi terk et” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar Kolombiya ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri de etkiledi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail'in Kolombiya Büyükelçisi Gali Dagan'ın Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya "saygısızlık" yaptığını belirterek, "Evrensel diplomasi tarihi, İsrail'in Kolombiya Büyükelçisinin Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya yönelik anlamsız kibrini bir milat olarak kaydedecektir. Utanç verici. En azından özür dile ve ülkeyi terk et" dedi.

Bakan Levya'nın açıklamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Büyükelçi Dagan’ı İsrail’e geri çağırdı.

Kolombiya-İsrail gerginliğinin nedeni Filistin

Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı Filistin’in yanında olduğunu belirten Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun açıklaması sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Kolombiya’ya güvenlik malzemeleri ihracını durduracaklarını ifade etmişti.

Haiat’ın tehdidinin ardından Devlet Başkanı Petro ise, “Eğer İsrail ile olan ilişkilerimizi askıya almamız gerekiyorsa alırız. Gazze’deki soykırımı hiçbir şekilde desteklemiyoruz” ifadelerini kullannış, Kolombiya’nın bağımsız bir ülke olduğunu, kendisine yapılan hakaretin tolere edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Kolombiya’nın uyuşturucu kartelleriyle olan savaşında İsrail’den gelen yardım büyük rol oynuyor.
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