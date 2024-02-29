Kolombiya'dan alçak saldırı sonrası İsrail'e yaptırım kararı!
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırıya ilişkin sert bir açıklama yaptı.
Soykırımcı İsrail yardım kuyruğundaki çaresiz sivilleri hedef alacak kadar alçaldı.
Katillerin saldırılarında 100'ü aşkın Filistinli şehit olurken, 700'ü aşkın sivil de yaralandı.
Saldırıya tepki gösteren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, Netanyahu tarafından öldürüldü. Bunun adı soykırımdır dedi.
Urrego, Kolombiya’nın İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldığını duyurdu.
Kolombiya Devlet Başkanı, "Dünya Netanyahu'yu engellemelidir” mesajı verdi.