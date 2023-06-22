Kolombiya'da Uluslararası Otomotiv Yedek Parça Fuarı başladı

Başkent Bogota'daki Corferias fuar alanında 21-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuara Türkiye dahil 20 ülkeden ihracatçılar katılıyor.

Latin Amerika'nın en büyük otomotiv yedek parça fuarı olarak kabul edilen EXPOPARTES'i binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Asopartes Başkanı Carlos Andres Pineda Osorio, basına yaptığı açıklamada, fuardan bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu fuar, ülke ekonomisini canlandıracak ve otomotiv sektörünün işini ikiye katlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.