Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi

Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:13
ANKARA (AA) - Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.
BBC'nin haberine göre polis, Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.
Emniyet yetkilisi Fabian Ospina, "Kenevir bir cenaze aracında yapılan denetlemenin ardından ele geçirildi." dedi.
Aracın şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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