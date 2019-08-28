Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi

ANKARA (AA) - Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi. BBC'nin haberine göre polis, Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu. Emniyet yetkilisi Fabian Ospina, "Kenevir bir cenaze aracında yapılan denetlemenin ardından ele geçirildi." dedi. Aracın şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.

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