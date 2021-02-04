  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kolombiya'da silahlı saldırılarda kan aktı
Dünya

Kolombiya'da silahlı saldırılarda kan aktı

Kolombiya'nın çeşitli eyaletlerinde son iki günde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 05:38:00 -
Kolombiya'da silahlı saldırılarda kan aktı

Antioquia ve Narino yönetim bölgelerinde kimlikleri bilinmeyen silahlı çeteler, bir çiftliğe ve altın madenine baskın yaptı.

Saldırılarda kanaat önderlerinin de aralarında olduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Antioquia Valisi Anibal Gaviria, saldırıların yasa dışı silahlı çeteler tarafından yapıldığını bildirdi.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 36 kişi öldü, şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan yetkililer, güvenlik güçlerinin "Körfez Klanı", "Gaor 36" ve "Los Chapas" adlarındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlarında şimdiye kadar 229 kişinin yakalandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi hakkında kritik açıklama: Casusluk faaliyetleri yürütülen devşirme yuvası

Tarihçi ve yazar İbrahim Tatlı mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nin iç yüzünü açıkladı. Tatlı, “Boğaziçi kültürü”nü ve Türkiye'deki faaliy..
Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Yeni tahrik! İki ülkenin uçakları Türkiye'ye karşı havalandı

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden vazgeçirmek için türlü oyunlar sergileyen Yunanistan yine boş durmadı. Bölgedeki gerginl..
ABD’den Türkiye açıklaması: Devam etme arzumuz var
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Devam etme arzumuz var

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay