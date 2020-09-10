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Aktüel Kolombiya'da polisin bir kişiyi şok tabancasıyla öldürmesi şiddet olaylarına neden oldu
Aktüel

Kolombiya'da polisin bir kişiyi şok tabancasıyla öldürmesi şiddet olaylarına neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:17:27 -
Kolombiya'da polisin bir kişiyi şok tabancasıyla öldürmesi şiddet olaylarına neden oldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da polisin yere yatırıp üzerinde defalarca şok tabancası kullandığı şüphelinin hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelindeki tepki gösterilerinde şu ana kadar en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü ülkede geniş yankı buldu.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis, "sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde" arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği gerekçesiyle Ordonez'i gözaltına almak için yere yatırdı ve bu esnada defalarca şok tabancasını üzerinde kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şüphelinin birçok kez "Boğuluyorum" diye polise seslendiği ve yardım istediği görülüyor.

Önce karakola götürülen, ardından da arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Ordonez'in hayatını kaybettiği bildirildi. Şüphelinin kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Söz konusu görüntünün sosyal medyaya yansıması ile ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan göstericiler bazı bölgelerde polis merkezlerini ateşe verdi.

- 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu 7 kişiden 5'inin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ise olaylarda şu ana dek 248 kişinin yaralandığını, 100'den fazla polisin de olaylara müdahale ederken yara aldığını açıkladı.

Yetkililer, polise silah kullanması yönünde bir talimat verilmediğini açıkladı. Ancak medyaya yansıyan haberlerde polisin bazı bölgelerde göstericilere yönelik silah kullandığı yönünde iddialar yer aldı.

Polisin olayları yatıştırmaya çalıştığı, ancak farklı bölgelerde olayların devam ettiğine dikkat çekildi.

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