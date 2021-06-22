  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransız askerlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Tunç Soyer vatandaşlarla dalga geçti: Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

İnan Kıraç'tan görülmemiş vefasızlık!

Devletin arazisini gasp eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki yağdı! "Bravo, kendini çok iyi tarif etmişsin"

Mektubu paylaştılar! Vatikan'a 'çocuk istismarı' tepkisi

AK Parti'den sert tepki: Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı: 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar kaldırıldı!

İmamoğlu'na oy veren vatandaş isyan etti: Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim

Trump'la ilgili şok iddia: Kovid-19'a yakalanan kişileri oraya göndermek istedi
İtalya maskeyi çıkartmaya hazırlanıyor
Yalova'da kentsel dönüşüm alanı kararı
Kolombiya'da korkutan koronavirüs rakamı
Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkında açıklama
Dünya Kolombiya'da korkutan koronavirüs rakamı
Dünya

Kolombiya'da korkutan koronavirüs rakamı

Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 02:48:00 -
Kolombiya'da korkutan koronavirüs rakamı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 648 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 582'ye çıktı. Son 24 saatte 23 bin 239 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 968 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 786 artarak 3 milyon 685 bin 947'ye yükseldi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 165 bin 221 vaka ile başkent Bogota ve 610 bin 130 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor. Aktif vaka sayısının 169 bin 994'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 14 milyon 953 bin 869 kişiye 1. doz, 4 milyon 781 bin 769 kişiye 2. doz aşı yapıldı. Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay