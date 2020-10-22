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Aktüel Kolombiya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yanıtı ve barış anlaşmasına yaklaşımı protesto edildi
Aktüel

Kolombiya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yanıtı ve barış anlaşmasına yaklaşımı protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:17:45 -
Kolombiya'da hükümetin Kovid-19 salgınına yanıtı ve barış anlaşmasına yaklaşımı protesto edildi

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik yansıması ve barış anlaşmasının uygulanması dahil çeşitli meselelere yaklaşımı protesto edildi.

Başkent Bogota'daki tarihi Plaza de Bolivar Meydanı'nda düzenlenen gösteriye çok sayıda yerli lider, öğrenci ve sendika üyesi katıldı.

Göstericiler, hükümeti eleştiren ifadelerin yer aldığı pankart ve bayraklar taşıdı.

Gösterinin organizatörlerinden Julio Roberto Gomez, yerel BLU radyosuna, "Çok sayıda kişi aç uyuyor, aç kalkıyor." açıklamasını yaptı.

Latin Amerika'da Kovid-19 salgınının en kötü etkilediği ülkelerden biri olan Kolombiya'da, milyonlarca kişi işini kaybetti. Ülkede ağustosta işsizlik oranı yüzde 17'ye ulaştı.

- "Minga" üyesi yerlilerin, Devlet Başkanı ile görüşme talebi

Kolombiya'da yerliler, hafta başında topraklarında artan şiddet olayları nedeniyle hükümet karşıtı protesto düzenlemişti.

Bogota'daki Plaza de Bolivar Meydanı'na gelen "Minga" üyesi binlerce yerli, geçmişte yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgelerinde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek, Devlet Başkanı Ivan Duque ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmuştu.

Hükümet karşıtı sloganlar atan gruplar, topraklarında uyuşturucu ticaretiyle finanse edilen silahlı grupların sık sık saldırısına maruz kaldıklarını söylemişti.

Devlet Başkanlığı Danışmanı Miguel Ceballos, protestocuların Duque ile görüşme talebine ilişkin şimdilik böyle bir imkanının bulunmadığını dile getirerek, bunun yerine Minga temsilcileri ile Hükümet Temsilcisi Carlos Camargo arasında bir toplantı yapılmasını teklif etmişti.

Kolombiya'da, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, eski FARC savaşçılarının yanı sıra yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

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