Kolombiya'da bombalı saldırı!
Kolombiya'da polislere yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Kolombiya'da polislere yönelik bombalı saldırıda 2'si polis 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Morales kasabasında polis ekiplerine el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Olayda 2'si polis 6 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, saldırı, motosikletli kişilerce bir otelin yakınında gerçekleştirildi. Patlamadan kısa süre sonra polis istasyonuna taciz ateşi açılırken bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi.
Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, orduya operasyon talimatı verdiğini duyurdu.
General görevden alındı
Son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların artmasıyla önemli bir karar alan Petro, üst düzey askeri bir generali görevden el çektirdi.
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