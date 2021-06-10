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Dünya Kolombiya'da 93 bin kişi koronavirüs nedeniyle can verdi
Dünya

Kolombiya'da 93 bin kişi koronavirüs nedeniyle can verdi

Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle salgının başlangıcından bu yana 93 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 05:57:00 -
Kolombiya'da 93 bin kişi koronavirüs nedeniyle can verdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 550 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 473'e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 233 yeni vaka tespit edilirken ülkede vaka sayısı 3 milyon 635 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 536 artarak 3 milyon 385 bin 586'ya yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bugüne kadar bir günde en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 47 bin 822 vaka ile başkent Bogota ve 567 bin 472 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Kolombiya'da aktif vaka sayısı 145 bin 386'ya çıkarken yoğun bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 11 milyon 977 bin 683 kişiye 1. doz, 3 milyon 535 bin 101 kişiye 2. doz aşı yapıldı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

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