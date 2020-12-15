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Aktüel Kolombiya'da 4 yerli halk lideri öldürüldü
Aktüel

Kolombiya'da 4 yerli halk lideri öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 02:16:39 -
Kolombiya'da 4 yerli halk lideri öldürüldü

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 4 yerli halk lideri suikast sonucu hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında yar alan habere göre, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki La Guajira'ya bağlı Cuturu ilçesinde, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kolombiyalı Senatör Feliciano Valencia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, yetkililere, sosyal liderlerin can güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 100'den fazla toplum lideri suikasta kurban gitti.

Ülkede, Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Başkent Bogota'da, cinayet ve saldırıları protesto etmek amacıyla çeşitli kesimlerin katılımıyla geçen yıl temmuz ayında 110 şehirde gösteriler düzenlenmişti.







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