Kolombiya lideri Petro: Uyuşturucuyla mücadele bahanesiyle tehdit ediliyoruz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Akademisinde düzenlenen subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'yı hedef alan ve ülkeyi ABD'ye ulaşan uyuşturucudan sorumlu tutan açıklamalarına yanıt verdi.

"BİZ TEHDİT EDİLİYORUZ"

Petro, ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda haksız şekilde suçlandığını belirterek, yaşanan duruma tepkisini dile getirdi:

"Biz tehdit ediliyoruz. Kolombiya, Kolombiyalıların yıllardır verdiği kayıplara rağmen tehdit ediliyor.

Şimdi gelip bize uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmediğimizi söylüyorlar."

Subaylara hitaben yaptığı konuşmada Petro, "Başkomutan'ın emri şudur: Egemenliğimizi canımız pahasına savunuruz. Kolombiya tehdit edilemez.

Bu tehditleri eyleme döken herkes, Kolombiya halkının içindeki uyuyan jaguarı uyandırır" dedi.

Petro, uyuşturucuyla mücadelede Latin Amerika'da bir milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yapılan suçlamaların bir hakaret olduğunu söyledi.

"BİZİ AŞAĞILIYORLAR"

Petro, ABD'nin uyuşturucu örgütleriyle mücadeleyi gerekçe göstererek Karayipler'de yürüttüğü operasyonları da eleştirdi:

"Bizi aşağılıyorlar ve halkımız bu durumdan zarar görüyor. Onlar bizim vatandaşlarımız; adaletle yüzleşmeleri gerekir.

Ölüm cezası diye bir şey yok. Ordu, ulusal topraklar içindeki her vatandaşı korumakla yükümlüdür. Egemenlik canla savunulur ve biz bu taahhüdü yerine getirdik."

TRUMP'TAN "GEREKİRSE VENEZUELA TOPRAKLARINI DA VURURUZ" TEHDİDİ

Kolombiya liderinin bu tepkisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Beyaz Saray’da yaptığı açıklamanın ardından geldi.

Trump, canlı yayında yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Venezuela gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucuyla her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtmiş ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini ifade etmişti.

Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savunmuştu.