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Kolombiya kırsallarında 20 yıllık cevelan: 'Biblioburro' efsanesi

İki sadık eşeği Alfa ve Beto ile birlikte Kolombiya'nın kırsallarına seyahat eden eski öğretmen Luis Soriano, 20 yılı aşkın süredir Kolombiya'daki çocuklara kitap okuma sevincini yayıyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43
Kolombiya kırsallarında 20 yıllık cevelan: 'Biblioburro' efsanesi

 yeniakit.com.tr 

Kolombiyalı Luis Soriano, ülkenin kırsal bölgesi La Gloria'da bir İspanyol öğretmendi. Öğrencilerinin evde kitaplara erişimi olmadığından dolayı, bu konuda bir şeyler yapmaya karar veren Soriano, Alfa ve Beto adlı iki eşeğine kitaplık yerleştirerek derme çatma bir mobil kütüphane oluşturdu.

Kitaplarını, okuma materyallerine erişimi olmayan çocuklara götürmek için yola koyulan Soriano, eşekleriyle Kolombiya'nın kırsal bölgelerine yolculuğa başladı. 20 yılı aşkın süredir yolculuğunu sürdüren Soriano, ülkenin kırsal bölgelerinde yaşayan birçok okuma çağındaki çocuğa ulaşarak onların kültürel yönden gelişmeleri için çalışıyor. 

Çocukların okuma-yazma becerilerini geliştirmek için büyük bir fedakârlık örneği sergileyen eski öğretmen, ülkesinin yeni yetişecek nesillerine bu yolla büyük bir fayda sağlıyor.

BÖYLECE 'BİBLİOBURRO' DOĞDU

İspanyolca'da kütüphane anlamına gelen 'biblioteca' ile yine eşeğin bu dildeki karşılığı olan 'burro' kelimelerinin bir araya gelmesiyle doğan 'Biblioburro' kütüphanesi, Kolombiya'nın kırsallarında yaşayan çocukların yüzlerini kitaplarıyla güldüren İspanyol öğretmen Soriano'yu bir efsane haline getirdi. Çocukların kitap aldıklarında gülmeye başladıklarını dile getiren Soriano, sürprizlerin hayallerle bir araya geldiğini söylüyor.

'EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ' MUSTAFA GÜZELGÖZ'Ü HATIRLATTI

Kolombiyalı eski öğretmen Luis Soriano ve 'bibliotece' adlı kütüphanenesi, 1943 yılında Ürgüp'teki Tahsin Ağa Kütüphanesi'ne tayini çıkan ve eşeğine yüklediği kitaplarla yıllarca köyleri gezen 'eşekli kütüphaneci' Mustafa Güzelgöz'ü hatırlattı. 

Genç kütüphane memuru Mustafa Güzelgöz, eşeğine yüklediği kitapları 50 yaşına kadar köylere taşımış, çocukların ve yetişkinlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunarak, okuma yazma bilmeyenler için de kurslar düzenlemişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:43
  1. Biblioburro
  2. Luis Soriano

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