Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'
Kolombiya Cumhurbaşkanı olan Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler'e Gazze çağrısında bulundu.
Petro, Gazze'ye barış gücü göndermesi için Birleşmiş Milletlere (BM) faaliyete geçmesi için çağrıda bulundu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı, katil İsrail'in Refah kentindeki saldırılarından sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
BM'ye seslenen Petro, "Gazze Şeridi'nde BM barış gücünden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır." dedi.
İsrail güçlerinin Refah'ta yerinden edilen Filistinli vatandaşların kampına düzenlediği saldırıdan sonra İsrail'i kınayan haberlere alıntı yapan Petro, "Kolombiya olarak biz Gazze'ye asker göndermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
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