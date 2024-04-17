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Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 02:01:00 -
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan flaş hamle! Askıya aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador polisinin Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskına karşın Evkador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile planlanan görüşmeyi askıya aldı.

Noboa'nın elçilik baskınıyla ilgili geri adım atmayacağını duyurmasının ardından açıklamada bulunan Petro, "Bir önceki Devlet Başkanı Guillermo Lasso döneminde planlanan ikili kabine görüşmesi askıya alındı. Meksika Büyükelçiliğinde yaşananların çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Eğer dünya barışı istiyorsak, uluslararası hukuku yeniden inşa etmek şarttır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Petro, Kolombiya'yı etkileyen ciddi kuraklık nedeniyle Ekvador'a enerji ihracatını durdurduklarını ve çok sayıda hidroelektrik santralinin ise kritik seviyelere yaklaştığını söyledi.

Ekvador halkı adına karardan üzüntü duyduklarını dile getiren Petro, "Ekvador halkı için üzgünüm. Başkan Lasso'ya olan taahhüdüm, Kolombiya'nın enerji istikrarının tehlikeye atılıncaya kadar ihracata devam edilmesi yönündeydi." dedi.

Ekvador polisinin elçilik baskını

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmiş, bu ülkenin Birleşmiş Milletlerdeki (BM) faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.

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