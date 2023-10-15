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Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Hamas İsrail tarafından tasarlandı"
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Hamas İsrail tarafından tasarlandı"

Yeniakit Publisher
2023-10-15 08:53:00 -
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Hamas İsrail tarafından tasarlandı"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin halkının bölünmesi amacıyla Hamas'ın İsrail tarafından tasarlandığını söyledi.

Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "İsrail-Filistin" sorununa ilişkin kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Daha önce FARC'ı (eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) desteklediğimi söyleyenler, şimdi aynısını Hamas için söylüyor. Hamas, Filistin halkının bölünmesi ve cezalandırılması bahanesiyle Mossad tarafından tasarlandı. Onurlu halklar arasındaki diyaloğun yerine apartheid, baskı, umutsuzluk ve kanlı terörizm aldı. Asıl istedikleri Filistin halkını eski topraklarından sürmek ve yok etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, isim vermeden bazı kesimleri sert şekilde eleştirerek, şunları kaydetti:

"Katledilen yüzbinlerce Kolombiyalının ölümünü anlatan hadiselere kulaklarını tıkadılar ve hatta öldürülmelerini alkışladılar. Gösteriler yasaklanıyor, medya sansürleniyor, masum insanların, çocukların ölümü karşısında sessiz kalmamızı istiyorlar. Çocukların bombalanması bir savaş pratiği haline dönüştü."

İsrail Savunma Bakanı'nın Gazze sözlerini eleştirmişti

Petro, 9 Ekim'deki paylaşımında "Gazze'ye elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" diyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın sözlerini, Nazilerin söylemlerine benzetmişti.
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İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın, sosyal medyadan Petro'yu "Auschwitz toplama kampına" davetine de yanıt veren Kolombiya Cumhurbaşkanı, "Ben zaten Auschwitz toplama kampındaydım ve şimdi bunun Gazze'ye kopyalandığını görüyorum." sözlerini sarf etmişti.

Petro'dan Filistin'e destek

Petro, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmış, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılardan bu yana yaptığı paylaşımlarla Petro, Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara dikkati çekiyor.

Petro, büyük felaket Nakba'nın arşiv fotoğrafı ile Filistin topraklarının yıllar içerisinde nasıl işgal edildiğini gösteren haritaya da yer vererek, İsrail destekli hesapların hakaretlerine rağmen paylaşımlarına devam ediyor.

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