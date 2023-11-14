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Gündem Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi
Gündem

Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi

Yeniakit Publisher
2023-11-14 10:37:00 -
Kolombiya, BM'ye sunacak... Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması talebi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletlere (BM) teklif sunacaklarını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için BM'ye teklif sunacaklarını duyurdu.

 

Petro, X'teki hesabından, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi saldırısında ölen kişilerin görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı katliam. Kolombiya, Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması için BM'ye öneri sunacak. Kolombiya, Gazze'de ateşkes talebine karşı oy kullanan veya çekimser kalan üretici ülkelerden silah satın almayacak. Demokratik ve ilerici ülkeler, barbarlığın dünyada yayılmasının önlenmesi için ve uluslararası insani hukukun korunması için mücadele etmelidir." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet Tunç

Şimdi Paraguay düşünsün ......

şeyh şamil bu

bu gibi istekler neden Müslüman olmayan cesur ülkelerden geliyor da bizim siyonist mason bozuntusu Müslüman çadır devletçiklerinden gelmiyor? Sonra bunun liderliğini yine Müslümanların hamisi Türkiye neden yapmıyor? Doğu Türkistan da dahil acilen bağımsız devletlerimizin başvurusu hemen yapılmalı. KIBRIS TÜRK DEVLETİ, DOĞU TÜRKİSTAN DEVLETİ, MUSUL KERKÜK TÜKMEN DEVLETİ, LİBYA TÜRK DEVLETİ gibi gibi.
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