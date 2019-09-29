Köln Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bundesliga 6. hafta
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Köln sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Köln Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 11:40
Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Köln sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Mücadele öncesi maça ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Köln Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Köln Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Köln Hertha Berlin Bundesliga 6. hafta maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
Bundesliga 6. hafta maç sonuçları
Union Berlin 1-2 Frankfurt
RB Leipzig 1-3 Schalke
Paderborn 2-3 B. Münih
Hoffenheim 0-3 M'gladbach
Mainz 0-1 Wolfsburg
Augsburg 0-3 Leverkusen
Dortmund 2-2 W. Bremen
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