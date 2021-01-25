Kollajen nedir? Kollajen hangi besinlerde bulunur?

Kollajen kemiklerde, kaslarda, ciltte ve tendonlarda yer alan insan vücudunda en bol bulunan proteindir. Vücudu bir arada tutan yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz. Kolajenler vücut losyonlarında, şampuanlarda bulunması ve besin olarak kullanılmasıyla gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

Kollajen nedir?

Kısaca özetleyecek olursak Yunanca “kólla” kelimesinden gelir. Kelime anlamı ise yapıştırıcıdır. Kollajen kemiklerde, kaslarda, ciltte ve tendonlarda yer alan insan vücudunda en bol bulunan proteindir. Vücudu bir arada tutan yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz.

Kollajen ne işe yarar?

Kollajen, çeşitli hücreler tarafından, ancak esas olarak bağ dokusu hücreleri tarafından üretilir. Kollajenin bugüne kadar tanımlanmış 28 tipi bulunmaktadır. En yaygın olanları tip I, II, III, IV olanlarıdır. Ancak bunların %80 ile 90'ı tip I, II ve III 'e aittir. Bu farklı türlerin farklı yapıları ve işlevleri vardır. İnsan vücudundaki kollajenler güçlü ve esnektir.

Yaşlandıkça vücudumuz daha az ve düşük kalitede kollajen üretir. Derinin yapısal bütünlüğü bozulur. Kırışıklıklar meydana gelir ve eklem kıkırdağı zayıflar. 60 yaşına gelindiğinde kollajen üretiminde önemli bir düşüş yaşanması gayet doğal bir süreçtir.

Hangi besinlerde Kollajen bulunur?

Kollajen hayvansal gıdaların bağ dokularında bulunur. Sığır ve inek eti, tavuk, geyik, keçi ve öküz eti; özellikle hayvanın kemikleri, derisi ve sakatat bölgesinde bolca kollajen bulunur.

Kollajenin toz formu olarak bilinen jelatin, kalorisi düşük bir türüdür.

Ayrıca portakal, mandalina, greyfurt, kivi ve ananas gibi C vitamini içeren meyvelerde de bulunur.

Kollajene zarar veren şeyler nelerdir?

Çok fazla şeker ve rafine karbonhidrat yemek: Şeker kollajenin kendi kendini onarma yeteneğini durdurur. İlave şeker ve rafine karbonhidrat tüketiminizi azaltın.

Çok fazla güneş ışığı almak: Güneş ışığında doğal olarak bulunan ultraviyole (UV), kollajen üretimini azaltabilir. Aşırı güneş ışığına maruz kalmamaya dikkat edin.

Sigara içmek: Sigara kollajen üretimini azaltır. Bu, yara iyileşmesini geciktirebilir ve kırışıklıklara neden olabilir.