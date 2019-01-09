Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması:

ANKARA (AA) - Kolin İnşaat tarafından, İstanbul Havalimanı'nın tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla yeni bir değerlendirme kararı alındığı ve İGA'daki ortaklar ile hisselerin devri üzerine görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolin İnşaat, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren ortakları arasında yer aldı.

Söz konusu yatırımın, projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte, Kolin İnşaat olarak yeni bir değerlendirmeye gitme kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz."

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​İGA, İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştu.

