Kolin İnşaat hisse devir için Rekabet Kurulu’na başvurdu Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.

Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı. İGA’nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık-İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.

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