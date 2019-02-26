Kolin İnşaat hisse devir için Rekabet Kurulu’na başvurdu
Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.26 Şubat 2019 Salı 11:39
Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık-İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı. İGA’nın ortakları Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat, Limak İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon Havacılık-İnşaat yüzde 20’şer pay sahibiydi.
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