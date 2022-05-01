Kolik bebek nedir? Kolik bebek sesi nasıl olmalıdır? Bebeklerde kolik sorunu ve çözüm yolları

Kolik bebek nedir?

Kolik bebeğe sahip olan anne ve babalar, çoğunlukla bebekleri yeni doğduğunda onun ne kadar uslu olduğunu ve kendilerinin ne kadar şanslı olduğunu düşünse de bu durum fazla uzun sürmez. Bebeklerin yaklaşık olarak %20'si, hiçbir sağlık problemi olmasa bile 2. ya da 3. haftanın içindeyken dinmek bilmeyen ağlama krizlerine girer. Aniden başlayan ağlama krizleri, sürekli ve yüksek seslidir. Bu nöbetler sırasında bebeğin yüzünde acı ya da sıkıntı ifadesi olabilir. Kolik bebekler çoğunlukla ağlama nöbetleri sırasında ayaklarını karnına doğru çeker ve yumruklarını sıkar. Uzun süreli ağlamaya bağlı olarak bebeğin cildi kızarır ve ağız çevresinde soluk bir görünüm oluşabilir. Bu durum ebeveynlerin paniklemesine yol açar. Ağlama nöbetleri, genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde başlar ve ebeveynlerin hemen tüm sakinleştirme çabaları sonuçsuz kalır. Bebeğin, kolik olup olmadığını anlamak için nedensiz olarak gelişen ağlama nöbetlerinin, haftada en az 3 gün görülmesi ve bu günlerde toplam 3 saat boyunca durdurulamayan sıkıntı, sancılanma ve ağlama gibi belirtilerin görülmesi gerekir. Ağlama, ancak bebek gaz çıkarttıktan ya da kakasını yaptıktan sonra sona erer. Kısa bir sürenin ardından tekrar başlar. Kolik bebek olarak tanımlanan bu durum, çoğunlukla bebeğin 3. ayını doldurmasının ardından son bulur. Ancak bu süre boyunca aile, bebeğin sancısını dindirmek için pek çok yola başvurur.

Kolik bebek sesi nasıl olmalıdır?

Bebekler, yaşamlarının ilk 3 ayında günde 2 saat kadar ağlayabilmektedirler. Fakat bebeğiniz kolik ise, bu durumda ağlama süresi çok daha uzun olmakla birlikte ağlamalar çok daha şiddetli bir şekilde gerçekleşir. Bu durumda kolik bebeğin ağlama sesi çok tiz bir çığlığı andırır nitelikte olur. Bebek adeta çığlık atarcasına bir ağlama nöbeti geçirir. Bu durum kolik bebek durumunun en belirgin göstergesidir.

Kolik bebek belirtileri nelerdir?

Kolik bebeklerde görülen en temel belirti ağlama krizleridir. Bu krizlerin haftada 3 gün ve 2-3 saat uzunluğunda olması beklenir. Kolik bebekler ağlarken sakinleştirilemez ve ağlamalara kasılmalar da eşlik eder. Ağlama sesi de normalden daha şiddetli seyreder.

Bu bebeklerin karnı şiş ve serttir. Gaz nedeniyle oluşan bu şişlik ve sertlik bebeğin huzursuzluğunun temel nedenidir. Bu gaz çıkana kadar bebek sakinleşemez ve sancıları devam eder.

Kolik bebekler sık sık bacaklarını karnına doğru çeker ve gergin bir şekilde uzanır. Karın ağrıları nedeniyle bacaklarını karınlarına çektikleri düşünülmektedir.

Bu bebekler gaz çıkarmakta zorlandıkları için ellerini yumruk yapma, kızarma gibi durumlarla da karşılaşabilirler.

Bebeklerin bu huzursuzluk halleri uzun süre devam edebilir. Bebeklerin krizleri gaz çıkardıktan sonra bir miktar hafifler. Ancak bir süre sonra huzursuzluk ve gaz sancısı yeniden başlar.

Kolik bebek nasıl sakinleştirilir?

Ağlama krizlerine giren ve oldukça sıkıntılı bir ruh halinde olan kolik bebekleri sakinleştirmek pek kolay değildir. Bebeklerinin durumu için endişelenen ebeveynler bebeklerini sakinleştirmek için birçok yola başvurmaktadır. Bebeği sakinleştirmek için başvurulan yöntemler bazı bebekleri sakinleştirirken bazı bebeklerin de daha fazla ağlamasına yol açabilir. Kolik bebekleri sakinleştirme için uygulanabilecek yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Gaz sancısı çeken bu beklerin sırtının sıvazlanması ve hafifçe vurulması gaz çıkarmalarına yardımcı olabilir. Bu işlemler sırasında bebeğin annenin göğsüne yatırılması bebeğin güven duygusunu arttıracak ve psikolojik olarak sakinleşmesine yardımcı olacaktır.

Bebeklerin fiziksel olarak rahatlaması kadar psikolojik olarak da rahatlaması gerekir. Bazı bebekler anne veya babalarının sesiyle sakinleşebilir. Bu nedenle bebeğe şarkı ya da ninni söylemek bebeği sakinleştirecektir.

Bebeğin sakinleşmesi için sallamak da etkili bir yöntemdir. Pusette, beşikte ya da kucakta hafif ve ritmik hareketlerle bebeği sallamak sakinleşmesine yardımcı olacaktır.

Ağlama nöbetleri kimi zaman şiddetli şekilde olabilir. Bu durumda bebeği sakinleşmek gerekecektir. Bebeğe masaj yapmak, şarkı söylemek, rahatlatıcı egzersizler yaptırmak veya emzik vermek bebeğin sakinleşmesine yardımcı olacaktır.