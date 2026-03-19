Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları belli oldu

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara indi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalarak 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar oldu.