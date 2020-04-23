Kolestrol düşmanı, enerji deposu elmanın sağlığa tüm faydaları...

Elma, enerji deposu ve kolestrol düşmanı olması sebebiyle mucizevi bir meyve olarak nitelendirilmektedir. Uzmanlar tarafından sık sık önerilen elma, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Peki, elmanın faydaları nelerdir? İşte detaylar...

- Sporcular için vazgeçilmez bir besindir

Elmanın verdiği enerji 100 gramda 54 kaloridir. Bu enerji yağdan değil, meyve şekeri ve organizma tarafından ağır olarak sindirilen şekerden gelmektedir. Bu veriler ve genel anlamıyla elmanın besleyici özelliği, bu meyveyi özellikle spor yapanlar için vazgeçilmezdir. Gerçekten de fiziksel aktiviteler çerçevesinde elmanın içeriğindekiler spor öncesinde, sırasında ve sonrasında organizma üzerinde pozitif etkiler sağlamaktadır. Elma spor öncesinde tüketildiğinde enerji verir, spor sırasında tüketildiğinde organizmaya çeşitli mineral ve vitaminler yükler, spor sonrasında tüketildiğinde ise yüzde 85 oranındaki su içeriğiyle organizmanın ihtiyacı olan suyu tamamlayarak toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

- C vitamini deposudur

Elmanın sağladığı vitaminlerin en önemlisi C vitaminidir; En fazla kabuğunda ve kabuğun hemen altında yoğun olarak bulunur. Uzmanlar elmayı iyice yıkayıp kabuğuyla tüketilmesinin daha doğru olduğunu söylemektedir.

- Lif bakımından zengindir

Elma, 180 gramda 5 gram gibi yüksek bir lif zenginliğiyle sindirim sisteminde büyük rol oynamaktadır. Elmada bulunan, suda çözünen ve suda çözünmeyen lifler kombinasyonu bağırsak hareketlerini tetikler ve hızlandırır. Uzmanlar, kabızlığa karşı elmayı kabuğuyla yemeyi önermektedir. Çünkü lif, elmanın kabuğunda daha yoğundur.

- Kolesterol düşmanıdır

Yapılan bir çok araştırma günlük olarak tüketilecek 3 adet elmanın 2 ayda yaklaşık %10 oranında kolesterolün düşmesine yardımcı olduğu, kötü kolesterol (LDL) oranını düşürdüğü ve iyi kolesterol (HDL) oranını da 4 misli yükselttiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

- Sağlıklı zayıflamaya birebir

Bir kilo taze elma, elma haplarından daha sağlıklı kilo verdirmektedir. Uzmanların doğal önerisi, lif bakımından zengin olan elmadır. Elma lif bakımından zengin olduğu için, kolesterol ve yağın birikmesine engel olmaktadır. Uzmanlar, kilo verme rejimlerinde elmanın tok tutucu özelliğinin bulunduğunu söylemektedir.

- Nefes fonksiyonuna pozitif etkiler sağlar

Galler’de 2500 kişi üzerinde 5 yıl süreyle yapılan bir araştırma sonucu, daha önce yapılan bazı araştırmalara uyumlu olarak haftalık tüketilen elma sayısının nefes fonksiyonuna pozitif etkileri olduğunu göstermiştir. Yenen ortalama elma miktarı arttıkça sigara kullananlar da bile nefes alma kapasitesinde artış saptanmıştır. Bu etki elmadaki antioksidanlardan kaynaklanmaktadır.

Elmanın vücuda diğer faydaları

- Böbreklerin temizlenmesini sağlar

- Baş ağrısına iyi gelir

- Kolesterolü düşürür

- Yüksek tansiyonu düşürür

- Kan şekerini kontrol altında tutar

- Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir

- Uykusuzluğa iyi gelir

- Bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar

- Elma + kereviz/maydanoz yorgunluğa iyi gelir

- Elma+kızılcık suyu veya elma+ananas+üzüm suyu gribe iyi gelir

- Elma+armut suyu kabızlığa iyi gelir