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Sağlık Kolesterolü yüksek olan vücutta Covid-19’un etkisi nasıl olur?
Sağlık

Kolesterolü yüksek olan vücutta Covid-19’un etkisi nasıl olur?

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda bilim insanları, kolesterolü yüksek olan bir vücuda koronavirüsün daha kolay bulaştığını gözlemledi. Kolesterolün vücuttaki varlığı koronavirüs ile verilen mücadeleyi kötü yönde etkilediği belirtildi. Peki, Kolesterolü yüksek olan vücutta Covid-19’un etkisi nasıl olur? Bunun çaresi olarak ne kullanılmalıdır?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:16:00 -
Kolesterolü yüksek olan vücutta Covid-19’un etkisi nasıl olur?

Princeton Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar sonucunda mutasyona uğramış olan koronavirüsünün kolesterole sahip vücutlarda, hücre duvarlarının çok daha hızlı bir şekilde parçalandığını ispatladı. Hücre duvarlarının parçalanması sonucu vücudumuzu virüs işgalinden korumak istiyorsak kolesterol oranını azaltan ilaçlar kullanmanın faydalı olduğu ortaya konuldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda kolesterolün vücuttaki varlığı koronavirüs ile olan savaşı bizler adına kötü yönde etkilediği gözlemlendi.

Vücudumuzun iyi durumda hücreler oluşturabilmesinde kolesterolün etkisi çok önemlidir. Karaciğerin yardımıyla suda küçülemeyen kolestreol, damarlara taşınabilmektedir. Damardaki kolesterol sayısının fazlalaşması tıkanıklığa neden olur. Böylelikle virüs içeri girmek için bu durumu kullanabilmesi daha mümkün oluyor.

Koronavirüs, kolesterolü vücudumuza girmek için bir araç olarak kullanıyor. Bilim insanları bunun çözümü için kolesterol seviyesini azaltan ilaçların kullanılması gerektiğini savunuyor. Bunun için en büyük kanıtları da şimdiye kadar koronavirüs hastaları üzerinde söz konusu ilaçlar kullanıldığında hastaların iyileşme sürecinin hızlandığı görüldü.

 

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