Kolesterol ilacı kullanmaya başlayanların aklını en çok kurcalayan şeylerden biri de saat meselesi. Çünkü “Bazı ilaçlar gece içilir” bilgisi kulağa yerleştiği için, sabah alınan tablet bile insanın içine kurt düşürebiliyor. Hele bir de düzenli kullanım gerekiyorsa, gün içindeki yoğunlukta en pratik saat hangisiyse ona göre bir rutin kurulmak isteniyor. Peki, kolesterol gündüz içilir mi?

Kolesterol ilacı gündüz içilir mi?

Atorvastatin gündüz de içilebilir. Bu ilacın uzun etkili olması nedeniyle sabah ya da gece alınması çoğu kişide benzer etki gösterir. Burada asıl kritik nokta, ilacı her gün aynı saat civarında düzenli almak.

Kolesterol ilacı neden sabah da gece kadar etkili olabiliyor?

Atorvastatin vücutta uzun süre kalabilen bir statindir. Bu nedenle günün hangi saatinde alındığı çoğu durumda ilacın etkisini belirgin şekilde değiştirmez. Önemli olan, düzeni oturtup ilacı aksatmadan kullanmaktır.

Kolesterol ilaçları neden genelde gece önerilir?

Kolesterol üretiminin gece arttığı bilgisi nedeniyle bazı statin türlerinde saat daha fazla önem taşır. Kısa etkili statinler genellikle akşam ya da yatmadan önce önerilir. Ancak atorvastatin gibi uzun etkili ilaçlarda bu zorunluluk daha belirgin değildir.

Ator aç mı tok mu içilir?

Atorvastatin aç ya da tok alınabilir. Mide rahatsızlığı yapan kişilerde yemekle birlikte almak daha rahat olabilir.

Ator içtikten sonra ne kadar sonra yemek yenir?

Tablet formu için özel bir bekleme şartı yoktur. Yemekle birlikte ya da yemekten bağımsız alınabilir.

Ator dozu unutulursa ne yapılır?

Doz unutulursa, hatırladığınız anda alabilirsiniz. Ancak aradan uzun zaman geçtiyse bir sonraki doza çok yaklaşmadan normal düzene dönmek daha doğru olur.

Ator uzun süre kullanılır mı?

Atorvastatin birçok kişide uzun süreli kullanılabilir. İlacı bırakma düşüncesi varsa, bunu kendi başına değil, alternatifleri değerlendirecek şekilde bir sağlık profesyoneliyle konuşmak gerekir.

Ator uyku yapar mı, uykuyu bozar mı?

Bazı kişilerde uykusuzluk ve uyku kalitesinde düşüş gibi şikayetler görülebilir. Böyle bir durum fark edilirse, ilacı alma saatiyle ilgili değişiklik düşünülmeden önce mutlaka değerlendirme yapılmalıdır.