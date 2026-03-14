Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

Gaziantep’in 15 yıllık köklü sanayi kuruluşu Erdem Çikolata, girdiği mali darboğaz nedeniyle 1 Nisan’da alacaklılarıyla "kader toplantısına" çıkmaya hazırlanıyor. Mahkemenin verdiği konkordato süresinin sonuna yaklaşan firma için yapılacak oylama, fabrikanın kapısına kilit vurulup vurulmayacağını ya da yeni bir kurtuluş reçetesinin devreye girip girmeyeceğini belirleyecek. İhracat kanalları güçlü olan firmanın yaşadığı bu kriz, hem rakiplerini şoka uğratırken hem de işlerini kaybetme korkusu yaşayan yüzlerce işçiyi bekleyişe sürükledi.