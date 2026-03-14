Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye'nin çikolata devi iflasın eşiğinde

Gaziantep’in 15 yıllık köklü sanayi kuruluşu Erdem Çikolata, girdiği mali darboğaz nedeniyle 1 Nisan’da alacaklılarıyla "kader toplantısına" çıkmaya hazırlanıyor. Mahkemenin verdiği konkordato süresinin sonuna yaklaşan firma için yapılacak oylama, fabrikanın kapısına kilit vurulup vurulmayacağını ya da yeni bir kurtuluş reçetesinin devreye girip girmeyeceğini belirleyecek. İhracat kanalları güçlü olan firmanın yaşadığı bu kriz, hem rakiplerini şoka uğratırken hem de işlerini kaybetme korkusu yaşayan yüzlerce işçiyi bekleyişe sürükledi.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıl kesin mühlet kararı verilen Erdem Çikolata Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerine devam edebilmek için alacaklılarıyla son pazarlığı yapacak.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

​Konkordato Komiserler Kurulu tarafından yapılan duyuruya göre, alacaklılar toplantısı Gaziantep Başpınar’daki fabrika adresinde gerçekleştirilecek. Şirketin sunduğu ödeme projesi bu toplantıda oylanacak. 1 Nisan 2026 tarihinde toplantı gerçekleştirilecek.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

​Toplantıya katılacak olan şahıs ve kurumların yasal haklarını koruyabilmeleri için yanlarında getirmeleri gereken belgeler hayati önem taşıyor. Alacaklılar, toplantıdan önceki 7 gün boyunca şirketin Gaziantep’teki adresine giderek konkordato projesini ve tüm mali belgeleri inceleme hakkına sahip.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

Toplantıya bizzat katılamayanlar için kapılar hemen kapanmıyor. Toplantı bitimini takip eden 7 gün içerisinde yazılı olarak projeye dahil olmak (iltihak) mümkün olacak.

Foto - Ne olduysa sessiz sedasız oldu! Türkiye’nin çikolata devi iflasın eşiğinde

​15 yıldır çikolata ve bisküvi pazarında yer alan, ihracat kanalları güçlü bir firmanın konkordato talep etmesi rakipleri arasında şaşkınlık yaratırken; fabrikada ter döken yüzlerce işçi ise işsiz kalma korkusuyla sürecin sonucunu bekliyor. 1 Nisan’daki oylamadan çıkacak "evet" oyu şirketin kurtuluş reçetesi olurken, olası bir ret kararı iflas sürecini tetikleyebilir.

