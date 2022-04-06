Kolera nedir? Kolera belirtileri tedavisi var mı?

Kamerun’un Batı ve Littoral bölgelerinde kolera salgını ortaya çıktı. Vaka sayısının 4 bin 500'ü geçtiği açıklandı. Halk Sağlık Bakanı Manaouda Malachie yaptığı açıklamada, Littoral ve Güney-Batı bölgelerinde kaydedilen 226 yeni vaka ile toplam vaka sayısının 4 bin 627’ye yükseldiğini duyurdu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 105’e çıktığını belirten Malachie hastalığın ölüm oranının yüzde 2,3 olduğunu bildirdi.

Halk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise kolera salgınının 5 bin mahkumun bulunduğu Douala New Bell hapishanesinde sıçradığı, 127 mahkumun testinin pozitif çıktığı ve 5 mahkumun salgın nedeniyle hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Peki, kolera nedir nasıl bulaşır?

Kolera nedir?

Kolera, Vibrio cholerae adlı bir bakterinin yiyecek ve içeceklere bulaşması sonucu yayılan bir hastalıktır. Kolera, şiddetli ishale neden olan, vücutta dehidrasyona yol açan ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen tehlikeli hastalıkların başında yer almaktadır. Kolera genellikle bakterinin bulaşmış olduğu deniz ürünleri, yiyecekler ve içme suyu ile vücuda bulaşır.

Kolera belirtisi nedir?

Kolera enfeksiyonlarının çoğu hafif seyreder. Hastalarda hiçbir semptom olmayabilir veya yalnızca hafif bir ishal olabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, bol ve sık, pirinç suyu görünümünde dışkılama, su mineral ve tuz kaybına bağlı olarak susuzluk hissi, kas krampları görülebilmektedir.

Ancak hastaların bir bölümünde hastalık ağır sulu ishal ve kusma ile başlar ve vücuttan büyük miktarda sıvı ve tuz kaybı ile sonuçlanır. Hastada susama hissi oluşur, idrar çıkışı durur, hızlı bir kilo kaybı ve sıvı kaybı gelişir. Ağır kolera olgularında sıklıkla mide, kol ve bacaklarda kramplar olur. Bu kişilerde vücut sıvılarının hızla kaybedilmesine bağlı dehidratasyon ve şok tablosu ortaya çıkar. Tedavi edilmez ise saatler içinde ölümle sonuçlanabilir.

Koleranın tedavisi var mı?

Koleranın teşhis edilmesinden sonra acil olarak tedaviye başlanması gerekmektedir. Koleranın ölümcül olmasının en önemli sebebi olarak vücutta dehidrasyona yol açması gösterilir. Bu sebeple hastalığın tanısının konulmasıyla birlikte acil olarak hekimin öngördüğü şekilde tedaviye de başlanması gerekmektedir.

Kolera hastalığının tedavisinde, öncelik hastanın kaybettiği sıvısını, vücuda geri kazandırmaktır. İçinde şeker ve tuz karışımı bulunan sıvılar hastaya serum olarak verilir. Serum tedavisinin yanı sıra koleranın tedavisinde çeşitli antibiyotikler de kullanılmaktadır.