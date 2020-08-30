Köleliğin modern halini tarihi sarayda gerçekleştirdiler

Ağrı’da bulunan Osmanlı mirası İshak Paşa Sarayı’nda bir defile gerçekleştirildi. Kadın teşhirciliğinin yapıldığı bu defile, içinde cami, türbe ve divanın bulunduğu 1784 yılında açılan İshak Paşa Sarayı’nda yapıldı.

UNESCO tarafından da Dünya Miras listesine alınan saray, Osmanlı’dan günümüze kadar gelebilen tek saray olma özelliği bulunuyor. Rezilliğin diz boyu olduğu defile Osmanlı mirasına saygısızlık olarak değerlendirildi.

Neden ünlü olduğu bilinmeyen birçok manken sarayı platform olarak kullanırken, tarihine sahip çıkan birçok Doğubayazıtlı vatandaş duruma tepki gösterdi.

Defile yapan mankenler, Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral olarak kayıtlara geçti.