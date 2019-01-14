0553 313 94 23

Kolektif Zihinler’den teknoloji transferi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik açılımlarını sürdüren Türk iş dünyası, bu pazarda yer alan şirketlere yön vermek amacıyla güç birliği yaptı ve Kolektif Zihinler (Collective Minds) adlı platformu kurdu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:13
Kolektif Zihinler’den teknoloji transferi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik açılımlarını sürdüren Türk iş dünyası, tecrübelerini güç birliği ile MENA bölgesine aktarmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen ilk oluşumlardan bir tanesi Kolektif Zihinler adı altında geçtiğimiz günlerde hayata geçti. İstanbul’da teknoloji, dijital dönüşüm ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren 6 şirket, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarında yer alan şirketlere yön vermek amacıyla güç birliği yaptı ve Kolektif Zihinler (Collective Minds) adlı platformu kurdu.

Kolektif Zihinler Kurucu Ortağı Nurçin Koçoğlu, “İş dünyasındaki değişimin yüksek hızı, teknolojik dönüşümün boyut ve kapsamı, küreselleşen bilgi akışı, şirketlerin çalışma alanı ve şeklini yeniden tanımlıyor. Tecrübelerin güç birliği ile MENA bölgesine aktarılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:13
  1. İstanbul
  2. Ortadoğu
  3. Kuzey Afrika
  4. Türk iş dünyası
  5. Kolektif Zihinler
  6. Kolektif Zihinler (Collective Minds)
  7. Kolektif Zihinler Kurucu Ortağı Nurçin Koçoğlu
  8. MENA bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve Gürcistan'a ihracat yapıyor
    1. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
    2. Kolektif Zihinler’den teknoloji..
    3. Göbeklitepe modayla tanıtılacak
    4. Karacadağ'da kayak, Karaali'de kaplıca..
    5. Küresel ekonomi için 2019 tahminleri
    6. "Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi..
    7. "İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum"
    8. Osmaniyeli 257 şehit, tablolarla..
    9. Arkas Spor, Avrupa'da 100. maçına..
    10. Soydukları binadan çıkarken polislere..
    11. "Türk yatırımcılar farklı coğrafyalara..
    12. Katar'dan Esed açıklaması!
    13. Bakanlıktan "gripli hasta sayısındaki..
    14. Duyamadıkları çekiç sesiyle bakıra..
    15. Çocukların Ayvazovski tablolarına..
    16. Yemenli tarafların imzaladığı İsveç..
    17. Sakarya'daki patlama sonrası doğalgaz..
    18. Çoruh Havzası'nın motifleri seccade ve..
    19. "Türkiye, aktarma merkezi hüviyetini..
    20. Uzakdoğu’nun tercihi Türk gıdaları
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!