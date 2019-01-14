Kolektif Zihinler’den teknoloji transferi

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik açılımlarını sürdüren Türk iş dünyası, tecrübelerini güç birliği ile MENA bölgesine aktarmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen ilk oluşumlardan bir tanesi Kolektif Zihinler adı altında geçtiğimiz günlerde hayata geçti. İstanbul’da teknoloji, dijital dönüşüm ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren 6 şirket, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarında yer alan şirketlere yön vermek amacıyla güç birliği yaptı ve Kolektif Zihinler (Collective Minds) adlı platformu kurdu.

Kolektif Zihinler Kurucu Ortağı Nurçin Koçoğlu, “İş dünyasındaki değişimin yüksek hızı, teknolojik dönüşümün boyut ve kapsamı, küreselleşen bilgi akışı, şirketlerin çalışma alanı ve şeklini yeniden tanımlıyor. Tecrübelerin güç birliği ile MENA bölgesine aktarılmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.