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Kadın - Aile Kolay yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Yalancı tavuk göğsü tarifi | Ölçülü tüketildiğinde sütlü tatlılar şerbetli, bol yağlı tatlılara oranla daha sağlıklıdır. Sütlü tatlı denildiğinde ise akıllara öncelikte tavuk göğsü gelir. Peki, yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır? | Tam ölçülü yalancı tavuk göğsü tarifi | Denenmiş yalancı tavuk göğsü tarifi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:39:00 -
Kolay yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Son derece pratik bir tatlı arıyorsanız denenmiş, tam ölçülü bu tarifi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Kolay yalancı tavuk göğsü tarifi

Malzemeler:

  • 125 gram tereyağı ya da margarin
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya

Kolay yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Öncelikle yağı ocağa alın ve ısıtın.

Unu rengi değişene kadar kavurun.

Unun üzerine süt ve şekeri ekleyip karıştırarak pişirin.

Tatlı kıvam alınca ocağın altını kapatın ve vanilini ekleyin.

5 dakika kadar mikserle tatlıyı karıştırın.

Isıttığınız kabın içerisine tatlınızı dökün.

Tatlınızı buzdolabında birkaç saat soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz.

Yalancı tavuk göğsünü Antep fıstığı, Hindistan cevizi ya da tarçınla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi
Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi

Kadın - Aile

Tavuk sote nasıl yapılır? | Tavuk sote tarifi

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