Kolay ve bol vitaminli pratik yeşil çorba tarifi
Sıcak yaz günlerinde yemek seçimleri çok zor oluyor. Kolaylıkla yapıp, soğuk tüketebileceğiniz bu çorba, vazgeçilmeziniz olacak..04 Temmuz 2019 Perşembe 10:00
İlk zamanlarında tepki çekse de, brokoli artık sevilen ve tüketilen bir sebze. Diğer yemeklerle de oldukça uyumlu bir tada sahip. Sıcak ve soğuk olarak tüketilen bu çorba, pratik ve kurtarıcı bir tarif...
Malzemeler
- 500 gr brokoli
- 1 soğan
- 5 - 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı krema ya da 6 kaşık süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 patates
- tuz, karabiber
Yapılışı
Tencerenin içine brokoli, patates ve suyu alarak haşlayın. Bir süre sonra üzerine tuzu ilave ediniz.
Başka bir tencerenin içine soğanı ve tereyağını alarak kavurun.
Haşlanan brokolileri ve patatesleri tencereye aktarın.
Üzerine suyunu ilave edin ve kaynatın.
Bir taşım kaynadıktan sonra blenderdan geçirerek karabiber ekleyin.
En son kremayı ilave edip ocaktan alın.
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