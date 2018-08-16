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Kolay tiramusu nasıl yapılır?

Sıkça tercih edilen lezzetleren biri olan kolay tiramusu nasıl yapılır?

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
Kolay tiramusu nasıl yapılır?

MALZEMELER

1 tane hazır kakaolu pasta tabanı

2 yumurta

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket labne peyniri

6 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı kakao

HAZIRLANIŞI

Öncelikleyumurta, un ve şekeri derin bir kapta 4 su bardağı sütle ile birlikte çırpın. Çırptığınız bu malzemeler koyulaşana dek kısık ateşte pişirin. Pişince ocaktan alıp, ılınmasını bekleyin ve içine vanilya ile labne peyniri ekleyip karıştırın.

Kahvenizi bir su bardağı sütün içinde eritin. Aldığınız hazır pasta tabanının alt kısmını bu sütlü kahveli karışımın yarısıyla ıslatın. Daha sonra, önceden pişirip ılınmaya bıraktığınız kremanın yarısını hazır pasta kekinin üstüne yayın. Pasta kekinin diğer yarısını üstüne kapatıp, kalan kahveli sütlü karışımla ıslatın. Kalan kremayla üzerini ve hazır kekin açık kalan yan taraflarını kaplayın.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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